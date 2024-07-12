Трансфер Миранчука в США назвали возможностью заработать

Переезд полузащитника сборной России и итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в чемпионат США не поможет развитию его карьеры. Такое мнение в комментарии Vprognoze.ru выразил бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов.

«Трансфер в «Атланта Юнайтед» не будет развитием карьеры Миранчука. Обычно в США едут доигрывать. Такой переход поспособствует только хорошему заработку. Вероятно, Алексей захочет какой-то новизны, пожить в совершенно другой стране. А заодно и подзаработать», — сказал Наумов.



Функционер подчеркнул, что в американском чемпионате хорошие зарплаты и привлекательная бонусная система. Однако уровень футбола в Штатах намного ниже, чем в Европе.

Воспитанник «Локомотива» Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в €10 млн. Ожидается, что в ближайшее время он перейдет в американский клуб «Атланта Юнайтед».