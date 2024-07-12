Черчесов оценил статус Алипа в казахстанском футболе

Черчесов про Алипа как звезду казахстанского футбола: «Не люблю это слово. Звезды – они на небе. Не скажу, что Нуралы превращается в основного игрока. Раньше был основной состав, теперь – стартовый»
Станислав Черчесов оценил статус Нуралы Алипа в казахстанском футболе.
– Алип, будучи игроком «Зенита», превратился в одну из главных «звезд» казахстанского футбола?
– Как я не люблю это слово применительно к футболу! Когда так говорят про игроков, отвечаю, что звезды – они на небе (улыбается).
Другое дело, что Нуралы Алипу действительно надо отдать должное. Он, правда, всегда был заметен. Первый раз я увидел Нуралы в Турции, когда ему было 18 лет. Уже тогда обратил на него внимание. И, видите, не ошибся.
В прошлом сезоне Алип сыграл много матчей. Конечно, без каких-то просчетов не бывает – специально не говорю слово «ошибки». Но он забил в финале Кубка России, там отличился, тут отдал.
Не могу сказать, что Алип превращается в основного игрока, потому что в «Зените», «Барселоне» или «Баварии» таких не бывает. Мне больше нравится формулировка: раньше был основной состав, теперь – стартовый.
Так вот Алип в «Зените» стал чаще попадать именно в стартовый состав. Надеюсь, в прошлом футбольном году он заработал себе маленький бонус, чтобы в этом играть так же часто.
В то же время конкуренция в «Зените» очень большая, а у каждого спортсмена бывают подъемы и спады. Это нормальное явление.
Мы, в свою очередь, на него рассчитываем. Когда в Венгрии встречались с Азербайджаном, Нуралы выглядел уставшим.
Было видно, что это уже конец сезона и он играет, как мы говорим, «на ободах». Тем не менее играл он ответственно, – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.
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Черчесов про Алипа как звезду казахстанского футбола: «Не люблю это слово. Звезды – они на небе. Не скажу, что Нуралы превращается в основного игрока. Раньше был основной состав, теперь – стартовый»
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