Черчесов оценил статус Алипа в казахстанском футболе

Станислав Черчесов оценил статус Нуралы Алипа в казахстанском футболе.

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– Алип, будучи игроком «Зенита», превратился в одну из главных «звезд» казахстанского футбола?

– Как я не люблю это слово применительно к футболу! Когда так говорят про игроков, отвечаю, что звезды – они на небе (улыбается).

Другое дело, что Нуралы Алипу действительно надо отдать должное. Он, правда, всегда был заметен. Первый раз я увидел Нуралы в Турции, когда ему было 18 лет. Уже тогда обратил на него внимание. И, видите, не ошибся.

В прошлом сезоне Алип сыграл много матчей. Конечно, без каких-то просчетов не бывает – специально не говорю слово «ошибки». Но он забил в финале Кубка России, там отличился, тут отдал.

Не могу сказать, что Алип превращается в основного игрока, потому что в «Зените», «Барселоне» или «Баварии» таких не бывает. Мне больше нравится формулировка: раньше был основной состав, теперь – стартовый.

Так вот Алип в «Зените» стал чаще попадать именно в стартовый состав. Надеюсь, в прошлом футбольном году он заработал себе маленький бонус, чтобы в этом играть так же часто.

В то же время конкуренция в «Зените» очень большая, а у каждого спортсмена бывают подъемы и спады. Это нормальное явление.

Мы, в свою очередь, на него рассчитываем. Когда в Венгрии встречались с Азербайджаном, Нуралы выглядел уставшим.

Было видно, что это уже конец сезона и он играет, как мы говорим, «на ободах». Тем не менее играл он ответственно, – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.