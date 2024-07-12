Как футболисты из чемпионата Саудовской Аравии проявили себя на Евро

Один футболист из ближневосточного чемпионата совсем скоро сыграет в финале.

© Чемпионат.com

Саудовскую лигу представляют на Евро-2024 12 футболистов. Ещё двое провели в ней последний сезон и стали свободными агентами уже непосредственно на турнире. Помешало ли им всем пребывание в не самом сильном чемпионате, а также стране с непривычно жарким климатом и отличным от европейского укладом жизни? Испытание континентальным турниром — отличная проверка. Пройдёмся по каждому.

Вылетели после группового этапа

Сергей Милинкович-Савич, 29 лет

Сборная — Сербия

Клуб — «Аль-Хиляль»

В Саудовской Аравии с июля 2023-го

Полузащитник долго мариновался в «Лацио», хотя давно заслужил повышение в классе. Один только «МЮ» хотел приобрести его в течение нескольких лет. Пытался забрать Сергея и «ПСЖ» с «Ювентусом», однако каждый раз мешал неадекватно высокий ценник. Так что регресс серба — заслуга не только саудовской лиги, но и босса римлян Клаудио Лотито. В 2019-м он заявил, что не отпустил Милинковича-Савича аж за € 160 млн. В итоге «Аль-Хиляль» купил его в четыре раза дешевле. Комментарии излишни.

Сергей начал Евро основным, а дальше что-то пошло не так: 90 сыгранных минут с Англией (0:1), 27 — со Словенией (1:1) и всего четыре — с Данией (0:0). Он может выйти и в центре поля, и под нападающим, но, несмотря на универсальность, тренер больше доверял Лукичу, Иличу (тому самому, который близок к переходу в «Зенит»), Тадичу и Влаховичу, которого опускал ниже привычной позиции. Относительно сверкнул среди всех них разве что отдавший ассист Илич. Но если бы Милинкович-Савич был в лучшей форме, сербы точно поборолись бы минимум за третье место в группе. В атаке они оказались совершенно инертны.

У Сергея 0 результативных действий, три удара (один — в створ) с суммарным весом 0,24 xG, два отбора, один перехват, 63 точных паса из 76 (82,9%) и 94 касания мяча. Авторитетная La Gazzetta dello Sport включила его, как и Влаховича, в символическую сборную разочарований группового этапа Евро. К слову, на ЧМ-2022 Милинкович-Савич был одним из лидеров Сербии и забил Камеруну. Видимо, он реально уехал в саудовскую лигу заканчивать.

Александр Митрович, 29 лет

Сборная — Сербия

Клуб — «Аль-Хиляль»

В Саудовской Аравии с августа 2023-го

В команду неудачников вполне мог попасть и Митрович, но итальянские журналисты большего всё-таки ждали от звёздных Влаховича и Гризманна. 240 минут на поле, 10 ударов (всего два — в створ) и растраченные 1,8 xG — прицел у нападающего явно сбился. Согласно данным WhoScored на 2 июля, он был пятым на Евро по худшей конвертации шансов в голы после Ямаля, Хаверца, Лукаку и Криштиану. Но у всех них есть результативные действия — даже ассист у крайне невезучего бельгийца. А у Александра — только жёлтая карточка.

Вполне возможно, на его плохую игру повлиял как раз отъезд в саудовскую лигу. Хоть Митрович и настрелял в ней 28 мячей за 28 игр, сопротивление там явно ниже, чем в Англии, где он много забивал за «Фулхэм» — 14 голов в 24 матчах АПЛ-2022/2023. Отвыкнув от настоящей борьбы, нападающий мог потерять хватку. На том же ЧМ-2022 Александр вскрыл Швейцарию и Камерун. Теперь не смог забить Дании и Словении.

Марсело Брозович, 31 год

Сборная — Хорватия

Клуб — «Аль-Наср»

В Саудовской Аравии с июля 2023-го

Брозович тоже залетел в сборную разочарований Евро. Оно и понятно: стареющая хорватская полузащита дала много свободы не только испанцам (0:3) с итальянцами (1:1), но и албанцам (2:2). Брозович занял 10-е место по количеству точных передач на групповом этапе Евро — у него их 170 из 188. Между прочим, аж 90,4% точности. Проблема в том, что с непосредственными обязанностями опорник не справился.

Один отбор и четыре перехвата за два с половиной сыгранных матча — результат невыдающийся. Марсело был плох и в единоборствах — лишь 43% успешных. Только в одной игре с Италией он аж 12 раз совершил потерю — невиданная роскошь. Когда Калафьори легко протащил мяч по центру, а Дзакканьи забил, Брозович лишь шёл сзади и разводил руками. Данный жест — квинтэссенция неудачного турнира для Хорватии. Что тут скажешь, в Саудовской Аравии футбол менее темповый.

Джек Хендри, 29 лет

Сборная — Шотландия

Клуб — «Аль-Иттифак»

В Саудовской Аравии с июля 2023-го

Пожалуй, наименее известный футболист из саудовской лиги на Евро. Вполне вероятно, вы вообще впервые про него услышали летом 2024-го. Центральный защитник выступал в Бельгии (брал золото с «Брюгге»), Австралии и третьей по силе лиге Англии. Будучи резервистом, дважды становился лучшим в Шотландии с «Селтиком». А ещё не заиграл в «Кремонезе». В общем, звёзд с неба не хватал. Зато стал своим в Саудовской Аравии и провёл 36 матчей за клуб с Вейналдумом и Муссой Дембеле в составе.

Хендри провёл целиком все три игры Шотландии. В том числе «благодаря» ему (лишь два отбора и один перехват) она стала наиболее пропускающей командой группового этапа. Пусть основной вклад и внесла Германия (1:5), а Венгрия (0:1) и Швейцария (1:1) закинули британцам по голу. Впрочем, если бы Джек остался в «Брюгге», вряд ли шотландцы выступили бы заметно лучше. Да и едва ли чемпионаты Бельгии и Саудовской Аравии так уж различаются по уровню.

Вылетели в 1/8 финала

Янник Феррейра Карраско, 30 лет

Сборная — Бельгия

Клуб — «Аль-Шабаб»

В Саудовской Аравии с сентября 2023-го

Бельгия провела невзрачный турнир: неожиданно уступила Словакии (0:1), не смогла обыграть Украину (0:0) и в плей-офф сразу же попала на Францию, логично от неё отлетев (0:1). Победа была одна — над Румынией (2:0). Далеко не все её футболисты провалились: крайне не везло Лукаку, моментами показывал класс Де Брёйне, цепок в середине поля был Онана. А вот Карраско проявил себя не лучшим образом.

Во-первых, в голевом эпизоде в матче 1/8 финала именно его накрутил Тео. Во-вторых, ему не удалась как атакующая игра (шесть ударов на 0,34 xG и один — в створ, один созданный голевой момент и 0 результативных действий за 218 минут), так и оборонительная (два отбора и ни одного перехвата).

Тем не менее в случае с Янником странно ссылаться на трансфер в Саудовскую Аравию, ведь ранее он и в Китае играл — и ЧМ-2018 провёл шикарно. Когда Бельгия была крайне сильна, он соответствовал её высокому классу. Соответствует и сейчас, но уже уровню слабее. Просто знайте: если ваша лига внезапно обогатилась, наберите Карраско.

Соломон Кверквелия, 32 года

Сборная — Грузия

Клуб — «Аль-Охдуд»

В Саудовской Аравии с июля 2023-го по июль 2024-го

Старый-добрый знакомый по РПЛ остался без клуба, хотя помог «Аль-Охдуду» занять спасительное 15-е место в лиге. В этом он не одинок — расстались там со многими. Соломон провёл на Евро три игры из четырёх: с Турцией (1:3) и Чехией (1:1) был в основе, биться с Португалией вышел в концовке уже при 2:0, а за избиением от испанцев (1:4) наблюдал с лавки. То есть прямо как Милинкович-Савич по ходу турнира упустил доверие тренера.

За 181 минуту у Кверквелии три отбора, один перехват, 17 выносов, одна жёлтая, 83% успешных верховых дуэлей и одна приведшая к удару ошибка. Для сравнения, у его партнёра Георгия Гвелесиани за 162 минуты те же три отбора, приведшая к удару ошибка и одна жёлтая, два перехвата и 14 выносов. То есть статистика схожая. Учитывая оборонительную игру грузин, не провальная и не выдающаяся.

Тут, как и в случае с Хендри, вряд ли повлиял проведённый год в Саудовской Аравии: в сборной Грузии играют футболисты из чемпионатов Кипра, Ирана, Польши, Австрии, МЛС, самой Грузии и так далее.

Андрей Буркэ, 31 год

Сборная — Румыния

Клуб — «Аль-Охдуд»

В Саудовской Аравии с июля 2023-го по июль 2024-го

Ещё один попрощавшийся с «Аль-Охдудом» игрок. Румыния — одна из команд-открытий турнира. Всё-таки мало кто предполагал её победу в группе с Бельгией (0:2), Словакией (1:1) и Украиной (3:0). Помогла и инертность соперников, однако это точно не проблема румын. Нидерланды же были явно сильнее и Румынию разгромили (3:0).

Буркэ провёл на Евро все четыре матча целиком. Четыре отбора и один перехват, одна жёлтая, пять заблокированных ударов и 21 вынос. Неплохо, но ещё есть всего 43% выигранных верховых единоборств: тут заметно сказалась борьба с нидерландцами (0/4). После турнира Андрей оказался в «Бани Ясе» из ОАЭ. До переезда на Ближний Восток он представлял исключительно румынский чемпионат. По уровню лига уступает саудовской, так что, получается, защитник даже прокачался.

Николае Станчу, 31 год

Сборная — Румыния

Клуб — «Дамак»

В Саудовской Аравии с сентября 2023-го

Атакующего полузащитника и капитана дважды заменяли в концовках, а так он тоже всё время играл. И забил положивший начало разгрому гол украинцам. Да как! Красивым ударом в дальний верхний угол из-за пределов штрафной. Андрей Лунин точно надолго это запомнит. Сам Станчу назвал этот забитый мяч лучшим в карьере.

Смотреть матчи Евро-2024

Четыре удара (два — в створ) в 0,19 xG, один гол, 83 точных паса из 113 (73,5%) на 0,42 ожидаемого ассиста, 138 касаний мяча, три отбора, один перехват и одна жёлтая. Как и всем румынам, Станчу не удалась игра с Нидерландами. В остальном он провёл добротный турнир. До Саудовской Аравии Николае представлял чемпионат Китая, а тот в последние годы далеко не так силён. Да и в целом карьера полузащитника проходит без топ-лиг: ещё были румынская, чешская и бельгийская. Поэтому трансфер пошёл только на пользу.

Вылетели в 1/4 финала

Мерих Демирал, 26 лет

Сборная — Турция

Клуб — «Аль-Ахли»

В Саудовской Аравии с августа 2023-го

Центральный защитник влип в главный скандал Евро: показал сомнительный жест, спровоцировал массовое недовольство и получил двухматчевый бан. Но мы сейчас рассматриваем исключительно футбол, и он был в нём крайне хорош: как при исполнении непосредственных обязанностей, так и в атаке.

Без геройств Демирала Турция вряд ли дошагала бы до четвертьфинала сквозь Грузию (3:1), Чехию (2:1) и Австрию (2:1). Провал случился только в группе с Португалией (0:3). Вероятно, потому, что Демирал отбегал там только 15 финальных минут — все голы залетели без его присутствия на поле.

У Мериха за 206 минут два отбора, четыре перехвата, восемь блокировок, 26 выносов и, что самое главное, дубль в ворота австрийцев с угловых: сперва подкараулил отскок, а затем вколотил головой.

Полная трансляция матчей Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Турция провела и боевой четвертьфинал с нидерландцами (1:2). Как знать, возможно, с Демиралом на поле получилось бы и вовсе запрыгнуть в полуфинал. В любом случае виноват в бане он исключительно сам. А переход из «Аталанты» в «Аль-Ахли», получается, в плане сборной стал для него прорывным. Всё-таки в Серии А он играл в основе далеко не всегда.

Криштиану Роналду, 39 лет

Сборная — Португалия

Клуб — «Аль-Наср»

В Саудовской Аравии с января 2023-го

Возможно, главный провал Евро. Да, ему уже скоро исполнится 40 лет, тем не менее от Роналду по-прежнему очень многого ждут. Оно и понятно, с таким-то фантастическим бэкграундом. Криштиану впервые не забил на крупном международном турнире, постоянно и бесполезно бил по воротам плюс потерял один из главных козырей — преимущество в воздухе. На него работала вся команда, и ставка не сыграла.

Из хорошего — альтруистический ассист на Бруну Фернандеша в игре с Турцией на пустые ворота, когда Криш мог забить сам (3:0). Из минусов — за 406 минут нереализованный пенальти в дополнительное время со словенцами (0:0, 3:0 пен.), 22 удара (девять — в створ) аж на 3,6 xG без голов и всего 41% выигранных верховых дуэлей. На предыдущем Евро их было 46%. Такой «мёртвой» реализации на турнире нет больше ни у кого.

В Саудовской Аравии при этом он выкладывается на максимум, потому что иначе просто не может. Например, побил рекорд по голам за сезон (35 в 31 матче). Требования он к себе никогда не снижает. Видимо, просто пора отойти в сборной на второй план и не противиться этому, как было на ЧМ-2022.

Рубен Невеш, 27 лет

Сборная — Португалия

Клуб — «Аль-Наср»

В Саудовской Аравии с июля 2023-го

В отличие от Криштиану, Невеш на Евро сыграл совсем мало: по второму тайму с Турцией (2:1) и Грузией (0:2), пару минут перед серией пенальти со Словенией и все 30 минут дополнительного времени с Францией (0:0, 3:5 пен.). Дело, конечно, в бешеной конкуренции: Португалия всегда славилась классными игроками центра поля. Но вот на ЧМ-2022 ему доверяли больше: тогда он был 10-м в команде по минутам на поле, теперь — только 14-м.

За 120 минут у Рубена два удара мимо ворот, жёлтая карточка, по три блока и перехвата, один отбор, 100 точных передач из 117 (85,5%) и 0,42 ожидаемого ассиста. Статистика, как и время на поле, могла быть и получше. Тем не менее трудно поспорить: логичнее доверять футболисту «Вулверхэмптона», нежели «Аль-Хиляля». Особенно когда рядом человек, который уже одной ногой в «Баварии», и представители других заметных европейских команд.

Вылетели в полуфинале

Н’Голо Канте, 33 года

Сборная — Франция

Клуб — «Аль-Иттихад»

В Саудовской Аравии с июля 2023-го

Один из лучших, если не лучший футболист «бронзовой» Франции. Пока его звёздные партнёры никак не могли забить с игры и без помощи автоголов, а также постоянно жаловались на, как они считали, провальные выборы в стране, Канте привычно тихо и качественно выгрызал центр поля. Неудачный матч он провёл только с Испанией, где персонально боролся с главным опорником мира Родри – и не преуспел. Всё-таки возраст берёт своё.

Н’Голо набегал на Евро 511 минут: полные матчи с Австрией (1:0), Нидерландами (0:0), Бельгией (1:0) и Португалией (0:0, 5:3 пен.), включая дополнительное время, плюс уход во вторых таймах с Польшей (1:0) и Испанией (1:2). Как итог: есть пять ударов (два — в створ) на 0,14 xG, 289 точных пасов из 325 (88,9%) на 1,15 ожидаемого ассистов, девять отборов, по шесть блокировок и перехватов.

Высокий темп и плотнейший график АПЛ Канте уже не выдерживал. В Саудовской Аравии ему куда спокойнее, и трансфер на его качествах мало сказался: собраться и выдать отличный Евро он смог. Что особенно круто с учётом его почтенного футбольного возраста. Настоящий профессионал.

Жоржиньо Вейналдум, 33 года

Сборная — Нидерланды

Клуб — «Аль-Иттифак»

В Саудовской Аравии с сентября 2023-го

Про Вейналдума совсем кратко, всё-таки у него только 70 сыгранных на Евро минут. Все — после выходов на замену во вторых таймах группового этапа. В плей-офф Рональд Куман предпочитал другие варианты. Что логично, ведь Жоржиньо в ноябре исполнится 34 года, а физически он готов гораздо хуже того же ровесника Канте. В Нидерландах он выполняет роль дядьки — как Дейли Блинд, у которого на турнире в активе вообще всего несколько минут в добавленное время с Румынией.

На то, что количество практики у Вейналдума оказалось минимальным, повлиял скорее возраст, чем пенсионный переезд в саудовскую лигу. Но раз уж мы тут мониторим статистику, то у Жоржиньо 17 касаний мяча и 10 из 16 точных передач (62,5%). В общем-то, это всё.

Вышел в финал

Эмерик Лапорт, 30 лет

Сборная — Испания

Клуб — «Аль-Наср»

В Саудовской Аравии с августа 2023-го

Центральный защитник просидел в запасе первый матч в группе с Хорватией (3:0), а затем ворвался в основу и уже её не покидал. Разве что пропустил второй тайм в не имевшей турнирного значения игре с Албанией (1:0). За 436 минут при нём Испания пропустила трижды, и то Грузии помог самострел Ле Нормана.

У Эмерика 368 точных пасов из 401 (91,8%) на 0,20 ожидаемого ассиста, причём коротких из них только 154. Ещё в наличии 60% успешных верховых дуэлей, три отбора, четыре блока, пять перехватов и 21 вынос. Их было бы гораздо больше, да кто играет против испанцев первым номером. Разве что немцы. Заметьте, тут не было ни слова про карточки.

Разумеется, Лапорт по-прежнему достоин выступать за европейский топ-клуб. Выбор в пользу денег — исключительно его дело. Главное, что карьере за сборную это никак не мешает. По крайней мере, пока — подождём ЧМ-2026.

В итоге негативно переезд в Саудовскую Аравию, если судить по Евро, повлиял на Митровича, Милинковича-Савича, Брозовича и Невеша. Остальным он никак не помешал. А Демирал, Канте и Лапорт вообще стали звёздами турнира. Тем не менее не стоит забывать и о том, что все представители саудовской лиги на Евро опытны и давно заслужили место в национальной команде. А вот 22-летнему Габри Вейге было бы куда проще попасть в сборную Испании из «Сельты», нежели из «Аль-Ахли». У него и не получилось.