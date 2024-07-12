Станислав Черчесов ответил на вопрос о задачах во главе сборной Казахстана.

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– В минувшем цикле сборная Казахстана стояла на пороге выхода на Евро. Какие задачи стоят перед вами?

– Хотя я человек непьющий, но часто видел, как открывается шампанское и летят брызги. Но если закрыл его и снова открыл – их уже не бывает.

Так и здесь. Есть команды определенного уровня. Сегодня сборная Казахстана в таком же положении. На определенном этапе сработало.

У Грузии тоже сработало. Теперь надо это стабилизировать. Даже если брать чистую статистику, то после нашего поражения от Греции и все три следующие встречи были проиграны.

Значит, дошли до определенного пика, теперь идет спад. Его надо остановить и опять начать восхождение. Понятно, что если мы участвуем в соревновании, то все должны делать по максимуму.

Кстати, на чемпионате Европы я смотрел игры Словении и Австрии, которые являются нашими соперниками по Лиге наций.

– Что для себя при этом подметили?

– Ровные команды. Словения – она такая машинистая. Вратарь Облак – отдельная тема. Но и механизм в целом работает.

Австрийцы немного звезднее, что ли, и играют в более современный футбол. Неслучайно они так выступили на Евро.

Начинаем, правда, с Норвегии, где Холанд и компания. На бумаге мы на своем месте. Но наша задача – менять это на поле.

Главное знать, в каком состоянии мы будем к этому моменту. Это важнее всего. Серьезные соперники… Будем готовиться, – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.