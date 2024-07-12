В «Спартаке» объяснили отсутствие Жозе в матче с «Динамо»

Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил «Матч ТВ», что футболист Виллиан Жозе пока набирает форму, поэтому пропустит матч с «Динамо».

© ФК «Спартак»

BetBoom старейшее дерби страны состоится в пятницу, 12 июля, на «ВТБ Арене». Жозе пропускает товарищескую встречу.

— Жозе пока набирает форму, поэтому пропустит матч с «Динамо», — приводит слова Зеленова корреспондент «Матч ТВ».



В понедельник «Спартак» сообщил, что согласовал с испанским «Бетисом» условия трансфера 32‑летнего нападающего. Контракт бразильца с «красно‑белыми» рассчитан на два года.