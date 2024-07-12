Полузащитником «Зенита» интересуется клуб из ОАЭ

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан может продолжить карьеру в ОАЭ, сообщает 433_uae.

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По информации источника, 23-летним бразильцем заинтересовался клуб «Аль-Васл», который хочет арендовать Мантуана. Сообщается, что «Зенит» рассчитывает продать бразильца за 4 млн евро. На какой стадии находятся переговоры между клубами, не сообщается.

Мантуан выступает за «Зенит» с 2022 года. Действующее соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2027 года. В минувшем сезоне Мантуан провел 37 матчей, на его счету 4 гола и 3 результативные передачи. Всего за петербургский клуб он сыграл в 66 матчах, забил 10 мячей и стал автором 7 голевых пасов.

В мае 2024 года «Зенит» и «Аль-Васл» заключили соглашение о сотрудничестве.

Завтра, 13 июля, «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Волгограде и начнется в 20:30 мск.