ЖФК ЦСКА объявил о продлении контракта с Невеной Дамьянович

Московский ЦСКА продлил контракт с защитницей Невеной Дамьянович. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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Отмечается, что защитница выступает за армейцев с 2021 года.

«За это время она забила 27 голов в 86 матчах за красно-синих, дважды выиграла Кубок России и один раз стала обладателем Суперкубка России. Желаем Невене новых побед в составе ЖФК ЦСКА!» — написано в заявлении столичного клуба.



ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2024. Команда набрала 34 очка за 12 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (32), на третьей — московский «Локомотив» (26). В ближайшем матче Суперлиги ЦСКА встретится с самарскими «Крыльями Советов» 21 июля.