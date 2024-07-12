В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч посетили 16 754 зрителей.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Муми Нгамалё. На 73-й минуте защитник Никита Чернов забил ответный мяч «Спартака».

«Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. «Динамо» расположилось на третьей строчке, заработав 56 очков. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 57 очков.