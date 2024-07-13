Аршавин высказался о возможном трансфере Соболева или Кордобы в «Зенит»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал информацию о том, что нападающий «Спартака» Александр Соболев и форвард «Краснодара» Джон Кордоба могут перейти в «Зенит».

© Чемпионат.com

«Думаю, что определяющим должно быть мнение главного тренера. И оно в принципе есть. Если Сергею Богдановичу нужен игрок такого типа, как Соболев, Кордоба или кто-то ещё третий, то он будет», – сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.

Напомним, в прошлом сезоне 31-летний нападающий провёл 27 матчей в чемпионате России, отметившись 15 забитыми мячами и шестью результативными передачами. «Краснодар» финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».