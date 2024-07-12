Президент Ла Лиги заявил, что борьба с Пересом создала проблемы для его семьи

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос, столкнулся ли он с какими-либо проблемами из-за активного противодействия боссу мадридского «Реала» Флорентино Пересу, с которым у них, например, противоположные взгляды на идею создания Европейской Суперлиги.

© Чемпионат.com