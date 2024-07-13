Аршавин объяснил интерес «Зенита» к Соболеву и Кордобе

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин объяснил интерес петербургского клуба к нападающему «Спартака» Александру Соболеву и форварду «Краснодара» Джону Кордобе.

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«Кассьерра — слишком лёгкий форвард. А в концовке прошлого сезона «Зенит» столкнулся с тем, что он упирался в стену при позиционной атаке. Не мог извлечь пользу с помощью навесов. Обычно соперники вставали в три защитника и все верховые мячи снимали. Нужна была мощь. Думаю, тренерский штаб видит в этом пробелы, нужна мощь в нападении», — приводит слова Аршавина «КП Спорт».



После 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.