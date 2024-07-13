Эсекьель Барко отправился в Россию для завершения перехода в «Спартак»

Полузащитник «Ривер Плейт» Эсекьель Барко вылетел из Аргентины в Россию для завершения перехода в московский «Спартак».

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Аргентинский хавбек был замечен в аэропорту Буэнос-Айреса. Игрок дал интервью для местных СМИ, где заявил, что решение о переходе в другой клуб было непростым, но он принял его вместе со своей семьёй.

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые предложили $ 16 млн (около € 15 млн) за аргентинского футболиста. Позже стало известно, что «Спартак» и «Ривер Плейт» обсуждают структуру выплат. Известно также, что зарплата Барко в Москве составит € 2,5 млн. При этом генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отметил, что не может говорить со 100-процентной вероятностью об этом подписании.