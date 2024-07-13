Корнеев считает, что Лунев будет основным вратарем «Динамо»

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев в эфире «Матч ТВ» заявил, что основным вратарем московского «Динамо» будет Андрей Лунев.

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12 июля «Динамо» сыграло товарищеский матч с московским «Спартаком». Основное время закончилось вничью — 1:1. После встречи команды провели серию пенальти, в которой точнее оказались «бело‑голубые» — 5:4.

— Я не знаю, что с Лещуком, будто человек не учится. Не знаю, какой сложности удар был сегодня, но это привоз железобетонный. Я не понимаю вратарей, которые отбивают перед собой. Почему не отбить в сторону? Тогда никто не сможет добить. Как только подписали Лунева, то стало ясно, что это первый номер 100 процентов, — сказал Корнеев в эфире программы «Все на матч!» на «Матч ТВ».



Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. «Динамо» в первом туре сыграет дома с воронежским «Факелом», «Спартак» отправится в гости к «Оренбургу».