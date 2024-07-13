Король Великобритании поддержал сборную Англии в преддверии финала Евро-2024

Король Великобритании Карл III вместе с известным британским актёром Идрисом Эльбой приняли участие в акции, посвящённой поддержке сборной Англии, которая завтра, 14 июля, сыграет в финале Евро-2024 с Испанией.

Король Великобритании и актёр позировали с футболками английской национальной команды, находясь на территории Сент-Джеймсского дворца. Об этом информирует The Sun.

Ранее Карл III поздравил сборную Англии после её победы в полуфинальном матче с Нидерландами, в котором «три льва» одержали победу со счётом 2:1.

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Напомним, финал чемпионата Европы — 2024 пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.