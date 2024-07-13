Вратарь ПСЖ Сафонов написал заявление на экс-супругу

Вратарь сборной России и парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов написал заявление на свою бывшую супругу Анастасию, обвинив ее в краже его контракта и публикации конфиденциальных данных. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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Спортсмен утверждает, что сестра Анастасии вместе со своей подругой проникла в его квартиру, ключи от которой были у его бывшей супруги, и выкрали контракт с «Краснодаром», экземпляры которого есть только у футболиста и клуба. Позднее в СМИ появились скриншоты трудового соглашения, согласно которому Сафонов получал 12 миллионов рублей в месяц.

«Контракт футболиста с клубом — документ редкий. Он есть только у футболиста и в клубе, где его не выдают по запросам, потому что он строго конфиденциален», — указал источник.



Baza отмечает, что Сафонов написал заявление, которое стало уже вторым по счету, в апреле, по нему идет проверка.

8 июля в ходе заседания по вопросу алиментов адвокат Сафонова заявил, что тот просит снизить сумму алиментов, поскольку его доход не является стабильным.