Бельгия отказывается от проведения футбольного матча с Израилем

Ни один бельгийский город не захотел проводить у себя матч Лиги наций по футболу между Бельгией и Израилем. Об этом передает Het Laatste Nieuws.

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19 июня от проведения матча отказался Брюссель. Мэрия бельгийской столицы заявила, что в городе из-за матча могут вспыхнуть протесты, будет существовать угроза безопасности для болельщиков, команд и жителей столицы.

Также решение не проводить у себя матч приняли города Левен, Брюгге, Антверпен и Льеж. Королевский бельгийский футбольный союз (KBVB) обсуждает с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) альтернативные варианты.

Встреча между Бельгией и Израилем должна состояться 6 сентября в рамках 1 тура Лиги наций.