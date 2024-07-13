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Футболист «Зенита» не пожал руку Семаку

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо не стал пожимать руку тренеру команды Сергею Семаку после замены на 75-й минуте встречи за Суперкубок России с «Краснодаром», передает Sport24.

Футболист «Зенита» не пожал руку Семаку
© РИА Новости

Бразилец отмахнулся от рукопожатия с наставником.

Встреча, которая прошла в Волгограде, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Зенита».

Уже в первом тайме игроки «Зенита» Родригао, Вендел и Максим Глушенков довели преимущество петербургского клуба до разгромного. Никита Кривцов на 65-й минуте сократил отставание «Краснодара» до двух мячей, но уже через три минуты Максим Глушенков забил четвертый мяч в ворота «Краснодара». Окончательный счет матча установил игрок «Краснодара» Федор Смолов.

«Зенит» выиграл Суперкубок России

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Таким образом, соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок станет «Краснодар» как команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
Никита Кривцов
Максим Глушенков
Федор Смолов
Сергей Семак
Зенит
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