Глушенков впервые забил за «Зенит»

Максим Глушенков отметился дебютным голом за «Зенит» в первом матче за клуб.

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Полузащитник, приобретенный этим летом у «Локомотива», вышел в стартовом составе на матч с «Краснодаром» за OLIMPBET Суперкубок России.

На 42-й минуте россиянин, получив передачу от хавбека Вендела, сделал счет 3:0.