Мората перейдет в "Милан" после финала чемпионата Европы

Нападающий сборной Испании и испанского "Атлетико" Альваро Мората подпишет контракт с итальянским клубом "Милан" после финала чемпионата Европы по футболу в Германии. Об этом на своей странице в X сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Мората достиг соглашения с "Миланом" о контракте до 2028 года. Сделка будет завершена в ближайшие дни после финала чемпионата Европы.

Морате 31 год, с 2020 года он выступает за мадридский "Атлетико". В прошедшем сезоне нападающий провел за клуб 48 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 5 результативных передач. Ранее футболист выступал за итальянский "Ювентус", английский "Челси" и испанский "Реал". В составе "Реала" игрок становился двукратным чемпионом Испании (2011/12, 2016/17), двукратным победителем Лиги чемпионов (2013/14, 2016/17). В составе "Челси" футболист побеждал в Лиге Европы (2018/19), а также становился обладателем кубка Англии (2018). В "Ювентусе" Мората дважды побеждал в чемпионате Италии (2014/15, 2015/16), трижды становился обладателем кубка Италии (2014/15, 2015/16, 2020/21), а также побеждал в матче за Суперкубок Италии (2020/21). За сборную Испании футболист провел 79 матчей, в которых забил 36 голов.

Финал чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Англии и Испании, пройдет в воскресенье на Олимпийском стадионе в Берлине, начало - 22:00 мск.