Смолов рассказал о варианте продолжения карьеры в Катаре

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал о варианте продолжения профессиональной карьеры футболиста в Катаре.

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— Некоторое время назад Герман Ткаченко (агент Смолова. — Прим. «Чемпионата») рассказывал о вашей возможной перспективе оказаться в клубе Азии или США. Сейчас планы поменялись?

— Кстати, по поводу продолжения карьеры за рубежом, был один потенциальный вариант в Катаре, но его не рассматривал, потому что есть определённые цели. Решил остаться в России, — сказал Смолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, о переходе Смолова «Краснодар» объявил 18 июня. Футболист присоединился к чёрно-зелёным на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2025 года. Отметим, что Смолов уже играл за «Краснодар» в период с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе чёрно-зелёных он забил 64 гола и является лучшим бомбардиром в истории клуба.