Семак отреагировал на комментарии Глушенкова о «клоунах»

Футболист петербургского "Зенита" Максим Глушенков подобрал не самое грубое слово по отношению к людям, которые оскорбляют его в социальных сетях. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Мне кажется, если это реакция на какие-то неадекватные высказывания в его сторону, то он нормально реагирует, - сказал Семак. - Не самое грубое слово по отношению к людям, которые оскорбляют в соцсетях его и его девушку. Не вижу в этом ничего плохого. Думаю, он адресует это тем, кто этого заслуживает".



Футболист «Зенита» не пожал руку Семаку

Ранее в социальной сети девушки Глушенкова было опубликовано видео, на котором футболист обратился к критиковавшим его за переход в "Зенит" подписчикам словами "уважаемые клоуны".