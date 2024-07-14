Сборная Уругвая стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу

Сборная Уругвая в серии пенальти обыграла команду Канады в матче за третье место Кубка Америки по футболу. Встреча прошла в городе Шарлотт (штат Северная Каролина, США).

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе сборной Уругвая отличились Родриго Бентанкур (8-я минута) и Луис Суарес (90+2). У канадцев забитыми мячами отметились Исмаэль Коне (22) и Джонатан Дэвид (80). В серии пенальти уругвайцы оказались сильнее - 4:3.

В состав сборной Уругвая на Кубок Америки вошли двое футболистов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ): защитники Лукас Оласа ("Краснодар") и Николас Маричаль ("Динамо"). В матче против канадцев Оласа вышел на замену на 66-й минуте, Маричаль провел игру в запасе.

Сборная Уругвая является 15-кратным победителем Кубка Америки, последний раз команда выигрывала турнир в 2011 году. Уругвайцы в 10-й раз завоевали бронзу турнира. Сборная Канады впервые принимала участие в Кубке Америки.

В финальном матче, который пройдет в ночь на 15 июля по московскому времени, действующий победитель турнира сборная Аргентины сыграет против команды Колумбии.