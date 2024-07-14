Онопко: рано называть Ямаля новым Месси или Роналду

Бывший защитник сборной России и помощник главного тренера «Ростова» Виктор Онопко высказался о качествах 17-летнего нападающего сборной Испании Ламина Ямаля перед финальным матчем чемпионата Европы в Германии с Англией. Встреча состоится сегодня, 14 июля.

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«Бывает, про футболиста говорят: «Ой, какой талант!» А он сыграет один-два матча, выстрелит на каком-то турнире — и пропадает. Примеров масса. Держать высочайший уровень не один месяц и даже год — это самое сложное в футболе. У Ямаля, безусловно, есть все качества, чтобы стать звездой, но пока рано называть его новым Месси или Роналду. По таланту он, наверное, ближе к Месси, но, чтобы достигнуть его уровня, Ламину надо ещё много работать», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.