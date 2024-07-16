«Спартак» получит 750 млн рублей по контракту с российским банком

Московский «Спартак» заключит соглашение с Альфа-Банком на сумму 750 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Телегрант».

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По информации источника, контракт будет заключён на три года, за каждый из которых клуб заработает 250 млн рублей. Также стороны предусмотрели бонусы, связанные с привлечением болельщиков «Спартака» в экосистему банка.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» финишировал на пятом месте. Красно-белые набрали 50 очков после 30 туров. Действующим победителем РПЛ является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул.

В 1-м туре нового сезона РПЛ москвичи в гостях сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры запланировано на 17:30 мск.