Анхель Ди Мария признан лучшим игроком финала Копа Америка — 2024 Аргентина — Колумбия

В ночь с 14 на 15 июля мск на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) завершился финальный матч Кубка Америки — 2024 между национальными командами Аргентины и Колумбии. Аргентинцы одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Лаутаро Мартинеса на 112-й минуте и стали победителями турнира.

Лучшим игроком матча был признан 36-летний полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария. Футболист вышел в стартовом составе «альбиселесте» и был заменён на 117-й минуте при счёте 1:0 в пользу аргентинцев.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее Ди Мария заявлял, что финал Копы-2024 станет его последним матчем в карьере за сборную Аргентины.