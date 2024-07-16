Назван лучший гол на Евро-2024 по версии УЕФА

Гол испанского нападающего Ламина Ямаля в ворота сборной Франции в матче 1/2 финала Евро-2024 признан лучшим голом турнира. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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На 21-й минуте матча Ямаль из-за пределов штрафной площади чуть правее центра нанёс великолепный обводящий удар по высокой дуге в дальнюю девятку ворот соперника.

Отметим, что кроме мяча Ямаля в топ-3 лучших голов на прошедшем Евро оказались удар через себя английского полузащитника Джуда Беллингема в матче 1/8 турнира со Словакией (2:1 д. вр.), а также гол швейцарца Шердана Шакири в игре 2-го тура группового этапа с Шотландией.

Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех сборных. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу.