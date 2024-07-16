Месси высказался о полученной в финале Кубка Америки травме

Капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высказался о победе в Кубке Америки.

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Месси выразил надежду на скорое возвращение после травмы в финале турнира.

«Я очень счастлив, что мы достигли своей цели и завоевали очередной Кубок Америки. Мы — команда и семья. Спасибо всем, кто нас поддерживал», — написал он.



В финале Кубка Америки-2024 Аргентина в овертайме обыграла Колумбию (1:0). Месси не смог закончить игру из-за травмы и был заменен на 66-й минуте.

Всего на минувшем турнире Месси провел пять матчей. В них он отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Аргентинец второй раз стал обладателем Кубка Америки.