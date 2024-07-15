Месси стал самым титулованным игроком в футболе

Сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки, обыграв колумбийцев, Лионель Месси выиграл 45‑й титул в карьере.

В финале Кубка Америки команда Аргентины обыграла Колумбию — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами. Во втором тайме капитан аргентинцев Лионель Месси получил травму и был заменен. Аргентина вместе с Месси выиграла два Кубка Америки кряду и чемпионат мира по футболу. Это 45‑й титул Месси.

Второе место по количеству выигранных титулов занимает экс‑партнер Месси по «Барселоне» бразилец Дани Алвес (44).