Саутгейт вошел в список тренеров-неудачников чемпионата Европы

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт установил антирекорд чемпионатов Европы, сообщает Opta.

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Наставник «трех львов» стал первым, кто проиграл два финальных матча на Евро. Предыдущий раз сборная Англии под руководством Саутгейта уступила в финале Евро-2020 по пенальти сборной Италии.

Финальная встреча между сборными Англии и Испании завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Игра прошла на олимпийском стадионе в Берлине. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Сборная Испании стала единственной командой Евро-2024, которая выиграла все матчи группового этапа. «Красная фурия» уверенно дошла до финала, в плей-офф турнира обыграв Грузию (4:1), Германию (2:1) и Францию (2:1).