Ди Мария поделился эмоциями после своего последнего матча в составе сборной Аргентины

Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился эмоциями от своего последнего матча в составе национальной команды.

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«Скалони сказал мне сыграть ещё одну игру ради оваций, но это всё. Сегодняшний матч был последним. Я обещал пойти и увидеть их (болельщиков). Все чувства сегодня были очень странными. Я не могу просить о большем», — приводит слова Ди Марии журналист Гастон Эдул на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).



Последним матчем за сборную Аргентины для Анхеля Ди Мария стал финал Кубка Америки — 2024, в котором аргентинцы обыграли Колумбию (1:0). Футболист вышел в стартовом составе «альбиселесте» и был заменён на 117-й минуте при счёте 1:0 в пользу аргентинцев. При уходе на замену Ди Мария расплакался.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.