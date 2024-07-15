Футболист Шакири объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии

Полузащитник «Чикаго Файр» Шердан Шакири объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии по футболу.
Шакири дебютировал за национальную команду в 2010 году. С тех пор 32‑летний хавбек провел за сборную 125 матчей и забил 32 мяча. Шакири — единственный футболист, забивший хотя бы гол на каждом чемпионате мира и Европы с 2014 года.
— Семь турниров, множество голов, 14 лет в составе сборной Швейцарии и незабываемые моменты. Пришло время попрощаться с национальной командой. Остались прекрасные воспоминания, и я говорю всем вам спасибо, — написал футболист в соцсети.
— Швейцарский футбольный союз (SFV) благодарит Шердана за его незабываемые выступления за сборную, а также за великолепные голы и передачи. Желаем всего наилучшего и успехов в будущем, — говорится в заявлении SFV.