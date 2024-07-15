Футболист Шакири объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии

Полузащитник «Чикаго Файр» Шердан Шакири объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии по футболу.

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Шакири дебютировал за национальную команду в 2010 году. С тех пор 32‑летний хавбек провел за сборную 125 матчей и забил 32 мяча. Шакири — единственный футболист, забивший хотя бы гол на каждом чемпионате мира и Европы с 2014 года.

— Семь турниров, множество голов, 14 лет в составе сборной Швейцарии и незабываемые моменты. Пришло время попрощаться с национальной командой. Остались прекрасные воспоминания, и я говорю всем вам спасибо, — написал футболист в соцсети.

