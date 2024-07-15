Президент «Урала» о трансферах клуба: «Всем довольны только в психбольнице»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил «Матч ТВ», что нельзя быть полностью довольным трансферной кампанией клуба, так как не удалось воплотить все планы по изменению состава.

© Матч ТВ

«Урал» по итогам сезона‑2023/24 вылетел из МИР РПЛ в МЕЛБЕТ‑Первую Лигу. В матче стартового тура Первой лиги екатеринбургская команда победила дома «Сочи» (2:0).

— Старт сезона всегда удается нам. Ничего неожиданного в победе над «Сочи» нет, мы провели качественную подготовку. Первая победа пока ни о чем не говорит. Нужно дальше закреплять игру, добиваться результата в каждом матче. Мы не обольщаемся, идем дальше.

— Довольны ли тем, как провели межсезонье, трансферной кампанией?

— Нельзя быть довольным всем. Кого‑то из игроков не смогли взять, кто‑то ушел, на кого мы рассчитывали. Вот в прошлом сезоне мы взяли новых футболистов и со многими не угадали. А в позапрошлом сезоне взяли — во всех попали. Так же и сейчас — нельзя быть довольным всем. Всем довольны только в психбольнице, — сказал Иванов «Матч ТВ».