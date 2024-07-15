«Спартак» объявил состав на заключительный товарищеский матч межсезонья

Стал известен состав московского "Спартака" на контрольную встречу с узбекским "Насафом".

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Официальный телеграм-канал московского "Спартака" опубликовал состав красно-белых на товарищеский матч с клубом из Узбекистана "Насаф". Игра пройдёт 15 июля на столичной "Лукойл Арене" и начнётся в 14:00 по московскому времени.

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В прошедшем сезоне-2023/2024 "Спартак" занял пятое место по итогам розыгрыша Российской премьер-лиги, набрав 50 очков в 30 матчах. В июне 2024 года новым главным тренером красно-белых стал 45-летний сербский специалист Деян Станкович.

21 июля московский клуб откроет для себя сезон-2024/2025 выездным матчем 1 тура РПЛ с "Оренбургом".