Ямаль похвастался достижениями за лето

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль в социальной сети поделился своими достижениями за лето.

В социальной сети 17‑летний футболист опубликовал фото с трофеем за победу на ЕВРО‑2024, подписав его следующим образом:

«ESO — готово. Чемпион Европы — готово».



Ранее Ямаль завершил обучение по программе обязательного образования (Educación Secundaria Obligatoria — ESO), по итогам которой ученик получает аттестат об обязательном среднем образовании.

В финале ЕВРО‑2024 Испания победила Англию со счетом 2:1, Ямаль был признан лучшим молодым игроком турнира.