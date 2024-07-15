«Закончил школу. Стал чемпионом Европы». Ямаль похвастался достижениями за лето
Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль в социальной сети поделился своими достижениями за лето.
В социальной сети 17‑летний футболист опубликовал фото с трофеем за победу на ЕВРО‑2024, подписав его следующим образом:
«ESO — готово. Чемпион Европы — готово».
Ранее Ямаль завершил обучение по программе обязательного образования (Educación Secundaria Obligatoria — ESO), по итогам которой ученик получает аттестат об обязательном среднем образовании.
В финале ЕВРО‑2024 Испания победила Англию со счетом 2:1, Ямаль был признан лучшим молодым игроком турнира.