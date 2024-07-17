Представитель «Галатасарая» покинул Россию после переговоров с «Зенитом» по Венделу

Дженк Эргюн, представитель «Галатасарая», покинул пределы России после переговоров с санкт-петербургским «Зенитом» по трансферу хавбека Вендела. Вскоре турецкий клуб сделает новое предложение сине-бело-голубым. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабункуоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

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Ранее сообщалось, что Вендел хочет перейти в «Галатасарай» и ждёт, когда турецкий клуб заключит соглашение с «Зенитом». В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.