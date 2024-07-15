«Зенит» не принял предложение «Галатасарая» по Венделу

Петербургский «Зенит» не принял предложение стамбульского «Галатасарая» по бразильскому полузащитнику Венделя. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По информации источника, руководство турецкого клуба направило предложение, которое не устроило сине-бело-голубых, из-за чего переговоры по поводу потенциального трансфера были приостановлены.

Вендел перешел в «Зенит» из португальского «Спортинга» в 2020 году. Перед стартом прошлого сезона он хотел покинуть клуб из Санкт-Петербурга, однако не смог договориться, чтобы его отпустили из клуба.

13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России. Встреча, которая прошла в Волгограде, завершилась со счетом 4:2.

Уже в первом тайме игроки «Зенита» Родригао, Вендел и Максим Глушенков довели преимущество петербургского клуба до разгромного. Никита Кривцов на 65-й минуте сократил отставание «Краснодара» до двух мячей, но уже через три минуты Максим Глушенков забил четвертый мяч в ворота «Краснодара». Окончательный счет матча установил игрок «Краснодара» Федор Смолов.