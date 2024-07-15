У экс-футболиста Савина* заблокировали счета

ФНС заблокировала счета блогера Евгения Савина* (Савин Е. Л. признан в России иностранным агентом), также известного как КраСава*. Как сообщает Telegram-канал Mash, бывший футболист задолжал 4,6 млн налогов.

В публикации утверждается, что после отъезда из РФ блогер не закрыл свое ИП, которое занимается деятельностью в сфере отдыха и развлечений. Последние полтора года оно функционировало, даже после того, как Савина* объявили в розыск после его высказываний в интервью. В ближайшее время ИП могут закрыть — ее счета заблокировали.

Также в стадии ликвидации находится компания КраСавы*, которую он открыл, когда пытался создать свой футбольный клуб. Блогер перестал быть его президентом в 2021 году, однако оставался учредителем. Все это время ФК «Красава» оставался убыточным и не приносил выручки.

Канал подчеркивает, что недавно закрылись еще несколько компаний Савина: «Футбольный город» из-за недостоверных сведений блогера в ФНС, «Сибирский мастер», «Тобольск-Моторс Р» и «Центр развития детско-юношеского футбола Е. Савина*».

* Савин Е. Л. признан в России иностранным агентом