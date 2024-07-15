Легенда сборной Нидерландов призвал лишить Беллингема номера

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль Ван дер Варт призвал отобрать у англичанина Джуда Беллингема десятый номер в составе национальной сборной. Его слова приводит The European Lad.

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По мнению эксперта, десятый номер на спине англичанина вызывает вопросы.

«Джуд Беллингем не из тех, кто играет изящными касаниями, – он просто сильный парень, который может бегать 90 минут подряд. Конечно, он может носить 10-й номер, но я считаю, что он не «десятка». Номер 10 на его спине вызывает вопросы», — заявил нидерландец.



Финальная встреча Евро-2024 между сборными Англии и Испании завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Игра прошла на олимпийском стадионе в Берлине. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.