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Жирков рассказал об идеальном тренере сборной России

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков считает, что сборной России по футболу нужен тренер, который не совмещал бы работу в национальной команде и каком-либо клубе.

Жирков рассказал об идеальном тренере сборной России
© Чемпионат.com

«Если руководство ему доверяет, то почему бы и на большой срок не продлить. Видимо, хорошо работает, я не знаю, что внутри команды, но пока идут без поражений. Если посмотреть на нашу практику, когда были совмещения, то это, конечно, мешает. Наверно, для сборной это тяжеловато, нужен отдельный тренер», — приводит слова Жиркова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 28 июня стало известно, что Валерий Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года. Карпин возглавил сборную России летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.

Футбол
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