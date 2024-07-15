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Журналистка Долецкая о финале Евро: «Увольте Генича и Шнякина. Позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей»

Алена Долецкая призвала уволить Дмитрия Шнякина и Констатина Генича.

Журналистка призвала уволить Шнякина и Генича
© Sports.ru

Журналистка оценила работу комментаторов в ходе финального матча Евро-2024 между командами Англии и Испании (1:2).

«Эй, мои, Испания? Англия? За кого болеем? Умоляю, увольте комментаторов Генича и Шнякина – это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей», – написала журналистка Алена Долецкая.

Публикацию бывший главный редактор журнала Vogue Russia сделала после завершения первого тайма матча.

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Алена Долецкая
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