Радимов объяснил замену капитана сборной Испании в финале Евро-2024

Бывший российский футболист Владислав Радимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» объяснил усталостью замену капитана сборной Испании Альваро Мораты в финале чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Англии.

«Либо он устал, сам попросил, потому что другого объяснения найти не могу. Именно во втором тайме он стал играть гораздо сильнее, мне кажется. И как раз выход из обороны, когда англичане прессинговать стали, была длинная передача несколько раз, прям сразу длинная в Морату, он подставлял», — сказал экс-игрок.



Мората был заменен на 68-й минуте игры. Вместо него вышел Микель Оярсабаль.

В финальном матче чемпионата Европы 2024 года встречались сборные Англии и Испании. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с французом Франсуа Летексье. Матч, проходивший на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершился со счетом 2:1 в пользу испанцев. На гол Нико Уильямса точным ударом ответил англичанин Коул Палмер. Победный гол на 87-й минуте оформил Оярсабаль, вышедший на замену.