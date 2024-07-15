Антон Миранчук может продолжить карьеру в Европе

Российский полузащитник Антон Миранчук не получил предложений от клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) после ухода из московского «Локомотива». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, футболист может продолжить карьеру в турецком или другом зарубежном чемпионате. До этого его агент Вадим Шпинев рассказал, что Миранчук планирует определиться с выбором нового клуба до сентября.

Инсайдер Иван Карпов писал, что «Локомотив» предлагал Миранчуку новый контракт сроком на два года и зарплатой в €1,6 млн, однако футболист отказался от этого предложения.

Миранчук находился в структуре «Локомотива» 13 лет. Он выиграл с клубом пять трофеев: золотые медали РПЛ в сезоне-2017/18, три Кубка России (2016/17, 2018/19, 2020/21), а также Суперкубок России в 2019 году. Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита», ЦСКА, команд из ОАЭ и Катара. Вместе с главным тренером армейцев Марко Николичем Миранчук работал в 2020 и 2021 годах в «Локомотиве».

Соглашение футболиста с «железнодорожниками» истекло этим летом. 28-летний воспитанник «Локомотива» провел за команду 217 матчей. На его счету 51 гол и 34 результативные передачи.

В это межсезонье «железнодорожников» покинули Артем Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев и Максим Глушенков.