«Химки» хотят продлить контракт со Скворцовым

Подмосковные «Химки» могут продлить контракт с казахстанским защитником Львом Скворцовым. Об этом порталу Legalbet.kz сообщил спортивный директор клуба Анар Мамедов.

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«Прежде всего, это все еще игрок, принадлежащий нам. Поэтому мы рассматриваем возможное продление контракта. Но все будет зависеть от решения тренерского штаба и руководства, сейчас только начало сезона, у нас будет время сесть за стол переговоров со Львом и его представителями», — сказал Мамедов.



С 1 июля Скворцов будет выступать за ярославский «Шинник» на правах аренды до конца сезона. Его текущий контракт с «Химками» рассчитан до лета 2025 года.

«Химки» вернулись в Российскую премьер-лигу (РПЛ) после сезона в Первой лиге. Подмосковная команда в прошлом сезоне стала победительницей второго по силе дивизиона российского футбола. Красно-черные набрали 66 очков, на пять баллов обойдя ставшее вторым махачкалинское «Динамо», также завоевавшее прямую путевку в РПЛ.

Именно махачкалинцы станут соперником «Химок» в первом туре нового розыгрыша РПЛ. Эта игра состоится в Московской области на «Арене Химки» в воскресенье, 21 июля, матч начнется в 20:00 по московскому времени.