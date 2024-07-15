Украинский игрок получил паспорт России и заявил о желании сыграть за сборную

Украинский игрок «Торпедо» Червяков выразил желание выступать за сборную России
Получивший паспорт Российской Федерации украинский полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков заявил, что хочет сыграть за национальную российскую сборную. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Очень хочу играть за сборную России. Носить майку сборной — большая честь! У меня есть футболка с автографом Дениса Черышева с чемпионата мира в России, знаком с ним. Цель — попасть в основную команду. Готов к конкуренции», — сказал Червяков.
Червякову 19 лет. В «Торпедо» он перешел летом 2023 года. В сезоне-2023/24, который клуб провел в Первой лиге, футболист отыграл 19 матчей, записал на свой счет один гол и три результативные передачи. Его действующее рабочее соглашение с московским клубом рассчитано до 2026 года.
С 2022 года российские национальные команды и клубы из России получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.
В мировой и европейской федерациях не раз заявляли, что первым условием для возвращения России в турнире под их эгидой должно стать окончание СВО.