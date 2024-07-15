Андрей Канчельскис написал заявление в полицию после драки в московском баре

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис подтвердил информацию о том, что подрался в одном из баров Москвы после финала чемпионата Европы.

© Чемпионат.com

«Да, подрался в баре с одним человеком, знакомы мы или нет — раскрывать не буду. Просто не сошлись с ним во мнениях, не поделили вопрос личного характера. Со мной сейчас все хорошо, я в Москве, жив и здоров. Пишут, что меня отправили в нокаут? Слушайте, если бы меня туда отправили, то я бы сейчас с вами не разговаривал. Повздорили, а я дал ответ и отпор. Не волнуйтесь, не из-за финала Евро подрались, ха-ха! Это наши личные трения, но заявление на своего обидчика в полицию я написал. Что дальше и как — наше личное дело, не хочется это как-то афишировать. Возможен суд, и я буду ждать решения. Все будем делать в рамках закона», – приводит слова Канчельскиса Sport24.



Ранее стало известно о том, что Андрея Канчельскиса избили после финала Евро-2024 в московском баре. Об этом написал телеграм-канал Mash. Сообщалось, что экс-полузащитник выпивал в московском баре. После этого он ввязался в перепалку с болельщиком. Конфликт перерос в драку. Отмечалось, что Канчельскис был отправлен в нокаут. Сотрудники бара полчаса пытались привести Андрея в чувство, но не смогли и вызвали скорую. Медики диагностировали у него травму головы и оказали помощь на месте — в больницу забирать не стали.

Напомним, 14 июля состоялся финал Евро-2024, который прошёл в Германии. Сборная Испании в решающем матче турнира обыграла Англию со счётом 2:1.