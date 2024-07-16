Промес намекнул на возвращение в «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес выложил в своих социальных сетях Stories, где был изображен он с руководством красно-белых, добавив эмодзи «сердце» и «песочные часы».

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Ранее Промес был освобожден под залог из-под стражи в Дубае. Футболист в составе московского клуба завоевал медали всех достоинств в РПЛ, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

В минувшем сезоне Квинси Промес принял участие в 21 матчах, в которых сумел забить 8 голов и совершил 8 результативных передач. Официально: с 1 июля 2024 у футболиста пауза в карьере.

За красно-белых Промес за всю свою карьеру сыграл в 235 играх, в которых забил 114 голов и совершил 59 результативных передач. 21 июля «Спартак» в первом туре РПЛ сыграет на выезде против «Оренбурга».