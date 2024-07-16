Испанские клубы и сборная не проигрывают 27 финалов крупных турниров подряд

14 июля сборная Испании обыграла сборную Англии в финале и стала чемпионом Европы – 2024. Встреча на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) завершилась со счётом 2:1. Победный гол на 86 минуте забил нападающий Микель Оярсабаль.

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Таким образом, испанские команды, как клубы, так и сборная не проигрывают 27 финалов крупных турниров (Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионаты мира и Европы).

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Победная серия длится уже 23 года. Тогда в мае 2001 состоялся последний проигранный испанцами финал. В решающем матче Лиги чемпионов «Валенсия» проиграла «Баварии» со счётом 1:1 (4:5 пен.).

Сборная Испании стала самой титулованной сборной чемпионата Европы. На счету «красных фурий» 4 победы на турнире. Ближайшим преследователем является Германия — 3 трофея.