Саутгейт трогательно прокомментировал свой уход с поста тренера сборной Англии

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт написал трогательное письмо после новости о его уходе с поста наставника национальной команды.

«Для меня, как гордого англичанина, было честью всей моей жизни играть за сборную Англии и руководить ею. Для меня это значило всё, и я отдавал этому все свои силы. Но пришло время перемен и новой главы. Воскресный финал в Берлине против Испании стал моей последней игрой в качестве менеджера сборной Англии. Я пришёл в FA в 2011 году, решив улучшить английский футбол. За это время, включая восемь лет на посту менеджера сборной Англии, меня поддерживали замечательные люди, которым я искренне благодарен. Мне выпала честь руководить большой группой игроков в 102 матчах. Каждый из них гордится тем, что носит футболку «Трёх львов», и является гордостью своей страны во многих отношениях. Команда, которую мы взяли с собой в Германию, полна молодых талантов, и они могут выиграть трофей, о котором мы все мечтаем. Я очень горжусь ими. У нас лучшие болельщики в мире, и их поддержка значит для меня все. Я болельщик сборной Англии и всегда им буду. Я с нетерпением буду наблюдать и праздновать, как игроки продолжают создавать ещё больше особенных воспоминаний, объединять и вдохновлять нацию, как мы знаем, они могут. Спасибо, Англия, за всё», — написал Саутгейт.



Напомним, 14 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Таким образом, Испания стала победителем чемпионата Европы, а национальная команда Англии потерпела второе подряд поражение в финале Евро. Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года.