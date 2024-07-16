Сафонов начал подготовку к сезону в составе ПСЖ

Российский голкипер Матвей Сафонов приступил к тренировкам в составе «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

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«ПСЖ» объявил о переходе 25‑летнего воспитанника академии «Краснодара» 14 июня. Контракт с Сафоновым рассчитан до 2029 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Сафонов прибыл на базу с небольшой группой игроков, которая раньше остальных начала подготовку к старту следующего сезона.

Первые тренировки с мячом команда проведет в среду, однако участники чемпионата Европы по футболу и Кубка Америки получили трехнедельный отпуск.

Товарищеских матчей на июль у «ПСЖ» не запланировано. В августе парижанам предстоит две встречи: 7 августа в Клагенфурте (Австрия), где они сыграют против «Штурма», а затем 10 августа в Германии против «Лейпцига».