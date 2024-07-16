«Зенит» согласовал переход полузащитника «Торино»

Санкт-петербургский «Зенит» договорился о трансфере полузащитника «Торино» Ивана Илича, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, футболист подпишет контракт до 2029 года, сумма трансфера составит € 23 млн. Напомним, ранее Скира сообщал, что сине-бело-голубые заплатят итальянцам за трансфер Илича € 23 млн, ещё € 2 млн «Торино» может получить в качестве бонусов.

23-летний Иван Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А серб принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Илича с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.